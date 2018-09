Al Museo Colonna si parla del futuro dell'istruzione con "La scuola cancellata?"

Giovedì 6 settembre si parla del presente e del futuro della scuola italiana al convegno patrocinato dal Comune ed organizzato dal Cidi dal titolo "La scuola cancellata?". Appuntamento al Museo Vittoria Colonna dalle 15.30. Interverranno Curzio Maltese, parlamentare europeo, Christian Raimo, giornalista e scrittore, Annamaria Palmieri, assessore all’Istruzione del Comune di Napoli, Mario Ambel, Direttore della Rivista Insegnare e Beppe bagni, presidente Nazionale del Cidi.

L'assessore alla cultura del Comune di Pescara Di Iacovo sottolinea come nel dibattito politico attuale sia completamente scomparso il tema della scuola e dell'istruzione in genere, e proprio per questo l'idea del convengo è quella di rimetterlo al centro dell'attenzione con ospiti d'eccezione che accenderanno il dibattito. Un dibattito che, come spiega la presidentessa del Cidi Mariella Ficocelli vuole dare alla scuola non solo il compito di educare ed istruire, ma anche promuovere una cultura dell'integrazione:

Riteniamo, infatti che, per proporre una solida alternativa al continuo ronzio che esaspera approcci meritocratici e selettivi, basati sull'ossessione valutativa e su una diffusa debolezza metodologica e culturale, sia urgente aprire uno spazio collegiale di formazione, sperimentazione e confronto dal basso teso a coniugare qualità e inclusione. Al Convegno faranno seguito, nel corso dell'anno scolastico 2018/19, una serie di iniziative inserite nei “Percorsi di resilienza” del CIDI, volti a rilanciare le idee e le pratiche di una scuola democratica.

Il giorno successivo, il 7 settembre si terrà un seminario di studio e corso di formazione “Per una didattica della pluralità. Parole come ponti”, presso l'Istituto Comprensivo 1 (Via Luigi Einaudi 1 -PE-) mentre ad ottobre e novembre, spiega la Ficocelli, sarà realizzata l'iniziativa promossa da Curzio Maltese “Lettere alla scuola” in collaborazione con alcuni istituti pescaresi. Ad ottobre ripartiranno anche i laboratori del CIDI Pescara di studio e ricerca di lettoscrittura documentata, storia e ambienti di apprendimento.