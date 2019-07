Msc Summer tour: l'evento dell'estate firmato Msc Crociere

Giochi, relax e tanto divertimento, con la cura e l’accoglienza tipiche di MSC: sono questi gli ingredienti dell’MSC Summer Tour, l’evento dell’estate pensato per far vivere, già dalla terraferma, le emozioni che si provano a bordo di una nave MSC e far conoscere le novità della prossima stagione.

Il Summer Tour, iniziato a Palermo, farà tappa nei più suggestivi stabilimenti balneari italiani, che sono stati selezionati in virtù dell’attenzione che dedicano ai propri ospiti.

In ogni città il Summer Tour si fermerà tre giorni, proponendo ogni giorno ad adulti, giovani e famiglie un ricco calendario di attività, musica e intrattenimento di qualità, sin dalle prime ore del mattino e fino alla suggestione del tramonto.

Questo il calendario delle località interessate:

19, 20, 21 luglio – Lido De Sol Cica Cica, Marina di Pescoluse (LE)

22, 23, 24 luglio – Lido Aurora, Pescara (PE)

26, 27,28 luglio – Battiglia 46, Rimini (RN)

29, 30, 31 luglio – Lidocity, Lignano Sabbiadoro (UD)

2, 3, 4 agosto – Bagni Ondina, Finale Ligure (SV)

9, 10, 11 agosto- Lido Varca d'Oro, Licola (NA)

Al Summer Tour è inoltre abbinato il concorso “Oltre i tuoi sogni”, perché ciò che MSC vuole fare è invitare le persone a riprendere tempo per se stessi, vivendo storie da raccontare e memorie da condividere tramite l’hashtag ufficiale #MSCSummerTour. Il Summer Tour è un’occasione per vivere momenti di qualità e godere di un incontro ravvicinato con il mare: per questo, lo staff di animatori che si prenderà cura dei presenti ha pensato non solo a giochi e gadget in spiaggia, ma anche a speciali momenti di divertimento e di relax in acqua, grazie a tanti gonfiabili che saranno a disposizione nei giorni del Summer Tour.

E per iniziare a viaggiare già con l’immaginazione c’è MSC 360VR, l’app della compagnia per conoscere flotta e destinazioni con virtual tour immersivi e iniziare così a costruirsi la crociera dei propri sogni. Tutte le informazioni sul Summer Tour sono disponibili su www.mscsummertour.it