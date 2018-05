Ultima serata per il Camuzzi Bistrot prima di trasferirsi in spiaggia: si accende la movida

Ultima notte per lo staff dei fratelli Fuschini al Camuzzi Bistrot. Winile chiude la felice serie dei venerdì invernali inventati da Giampaolo Oro che insieme a Alex Marini ha accompagnato l'inverno pescarese. Questa settimana per l'ultimo appuntamento unione degli Staff del Sabato e del Venerdì con Pelè, Lucas e ovviamente Alex Marini e Giampaolo Oro accompagnati dalla allegra presenza di Marco La Sorda. Dal 26 Maggio tutto lo staff si trasferisce in riviera alla Maja per curare tutti i sabati sotto le stelle.

Venerdì è anche Nettuno con Stefano Cardelli e il suo staff che in attesa dell'inaugurazione ufficiale sotto le stelle inizia a aprire gli spazi dello stabilimento e a lasciare che la calda estate entri nello stabilimento con musica anni '70/'80 e divertimento assicurato, mentre sabato torna la Fabrica del Ritmo con lo staff ormai super garantito firmato Nettuno e la musica latino venezuelana che ogni settimana, ormai da anni, fa divertire in inverno e in estate il pubblico pescarese e non solo.

Al Diavolo e l'Acquasanta in via delle Caserme il locale di Sabatelli propone cena e live con divertimento assicurato, venerdì con la cover di Adriano Celentano "Celentony" per gli amanti del cantautore italiano, e sabato con il live dei JamiroPlay che accompagnerà i presenti durante la cena, per cui già si registra il tutto esaurito.

Ma sabato per gli amanti del latino c'è anche il Cafè del Mar di Cotellessa che in attesa della riapertura estiva prevista per fine maggio organizza le ultime serate al coperto per chi vuole sfogarsi con il latino. A Corso Manthonè invece il Glam firmato Stefano Dottore torna dal giovedì al Sabato con il Reggaeton con DJ D'Alon e Dj Di Rocco.