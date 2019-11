"Visca Carte Inedite 1961-2019", mostra alla Maison des Arts

Sabato 23 novembre alle ore 17, nella Maison des Arts della Fondazione Pescarabruzzo, verrà inaugurata una retrospettiva di Sandro Visca, a cura di Rita Olivieri, con molte opere inedite relative alla produzione su carta dell’artista abruzzese.

La mostra si intitola "Visca Carte Inedite 1961-2019" ed è a ingresso libero..

“È evidente - scrive Rita Olivieri - che un’interpretazione che voglia farsi della produzione di Visca non potrà d’ora in poi prescindere da queste carte inedite, che arricchiscono l’esegesi della sua opera totale e che rivelano in modo inequivocabile la linfa vitale e primaria che ha indirizzato e sorretto la sua appassionata vocazione all’arte”.