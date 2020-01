Valerio Bevilacqua in "Solo show" alla galleria The Urban Box

The Urban Box ha il piacere di ospitare nel suo spazio espositivo il grafico pescarese Valerio Bevilacqua a partire da venerdì 24 gennaio.



Cresciuto nel mondo della grafica commerciale, Valerio è riuscito a creare un proprio stile ben distinguibile dagli stilemi del "Flat Design", ha evoluto questo genere in maniera più sofisticata e ricercata giocando su tricromie e una spasmodica ricerca del "font" perfetto.



Le opere in esposizione partono quindi da un design utilitaristico diventando opera d'arte con richiami all'anatomia umana per trascendere il mezzo con cui l'artista lavora, cioè il computer per farlo diventare qualcosa di concreto, tangibile anche grazie all'uso della tela come supporto. Il richiamo all'eros è il catalizzatore di tutto questo...



L'inaugurazione si terrà il 24 gennaio alle ore 17,30.