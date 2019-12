"Mostra d'arte e d'amicizia", 40 artisti reinterpretano il tema del Natale

Sabato 14 dicembre alle ore 17 da Sorrisi in Città/centro culturale aps si inaugura, alla presenza di tutti gli artisti, la collettiva d'arte contemporanea "Un Natale così... mostra d'arte e d'amicizia", curata da Rosetta Clissa e Beniamino Cardines.

40 artisti reinterpretano creativamente il tema del Natale. Un progetto per sensibilizzare le nuove generazioni alla fruizione della bellezza e delle arti visive (pittura, scultura, fotografia, installazioni). L'esposizione sarà aperta fino al 7 gennaio 2020, ingresso libero.

Così i curatori della mostra, Beniamino Cardines e Rosetta Clissa:

"L'arte oggi torna a liberarsi e a essere libertà. Concluso il tempo delle grandi scuole, dei grandi movimenti, delle rivoluzioni, delle avanguardie e delle sperimentazioni, oggi, l'arte si fa trovare a ogni angolo di strada, in ogni casa, garage, ovunque come è giusto che sia. Questo è il tempo in cui ogni artista è un linguaggio o più. Ogni artista lo è della sua arte, della sua creatività, della sua ricerca personale. Ogni artista è un individuo e, come tale, procede nella creazione di opere attraverso la propria esperienza, sensibilità, tavolozza o multistrato".