"The urban toys" a The Urban Box con Kaws, Ron English, Frank Kozik e James Jarvis

The Urban Box esporrà parte della propria collezione di Designer Toys. La mostra, chiamata "The Urban Toys", è la prima sul territorio nazionale ad essere completamente dedicata a questa forma d’arte, e per la prima volta in Italia verranno esposte opere di artisti di fama internazionale come Kaws, Ron English, Frank Kozik, James Jarvis e tanti altri che hanno contribuito alla nascita e alla crescita del movimento dei Vinyl Toys.



I pezzi in mostra fanno parte di un percorso di collezionismo che va dal 2005 ad oggi, la disponibilità all’interno della collezione delle opere più rappresentative della corrente permetteranno al visitatore di ripercorrere tutte le evoluzioni del movimento.



Urban Toys, Designer Toys, Vinyl Toys o Art Toys in qualsiasi modo si preferisca chiamarli sono sculture che alla base hanno delle caratteristiche comuni, come l’uso dei materiali quasi sempre plastici per la loro creazione e la serialità anche se in molti casi con tirature limitatissime.

Il movimento ha mosso i suoi primi passi sul finire degli anni '90 ad Hong Kong, diventando un fenomeno internazionale a partire dai primi anni del 2000 quando sbarcando in America molti artisti facenti parte di altre subculture e forme d'arte come LowBrow Art, grafica e graffitismo si cimentarono con queste sculture. La mostra inaugurerà venerdì 19 luglio alle ore 18.