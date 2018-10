'Storyboard - Il cinema frame by frame' al Mediamuseum

Sappiamo cosa succede sul set di un film o dietro le quinte, ma cosa avviene prima? Come vengono visualizzate le idee di un regista? Come si preparano le sequenze per la Computer Grafica? Come nasce il set-up di una sequenza cinematografica?

A queste domande risponde la mostra Storyboard - Il cinema frame by frame. Direzione artistica di David Orlandelli.

Un percorso avvincente e prezioso che apre una finestra sullo strumento storyboard, sui suoi utilizzi e sulle tecniche impiegate per la sua realizzazione. Attraverso sketch, frame, foto e video sarà raccontata la fase creativa e realizzativa dello storyboard.

Dallo script allo sviluppo della sequenza, immaginando di gestire una piccola troupe di carta. Perché dietro ogni immagine disegnata c’è lo sforzo di ‘vedere con la macchina da presa’.

Davide De Cubellis, Daniele Dickmann, Cristiano Donzelli, Marco Valerio Gallo, Marco Letizia, David Orlandelli presentano i loro lavori per il cinema italiano. Un viaggio nella pre-visualizzazione cinematografica.

Venerdì 12 ottobre alle ore 18 ci sarà l’inaugurazione, con il brindisi offerto da Codice Citra.