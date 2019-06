Stefano Schirato presenta la mostra fotografica "Terra Mala" allo Spazio Matta 

Lunedì 17 giugno alle ore 18.30 ci sarà l'apertura della mostra di Stefano Schirato, visitabile fino al 23 giugno a ingresso gratuito. All'inaugurazione interverranno:

il sottosegretario del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare Salvatore Micillo

il presidente dell'Associazione Koilos don Cristiano Marcucci

le mamme della Terra dei Fuochi

La scheda dell'autore

Impegnato da anni in un ampio progetto focalizzato sul legame tra inquinamento e malattie imputabili a condizioni ambientali malsane. Nel 2015 inizia a seguire la complessa realtà della Terra dei Fuochi, un’area in Campania, tra le province di Caserta e Napoli, che è la zona più inquinata della regione a causa dei milioni di rifiuti tossici smaltiti illegalmente sul territorio per oltre trent’anni.

'Terra Mala' mette a nudo il degrado del territorio, denunciando le condizioni in cui bambini, donne e uomini, sono costretti a vivere ogni giorno. Riallacciandosi alle indagini scaturite sulle eco mafie e, partendo da quello che è stato “il patto” tra alcuni esponenti della classe dirigente politica italiana, la camorra e la P2, Schirato ripercorre l’inaridimento e il peggioramento delle condizioni di questa terra.

'Terra Mala', se da una parte mostra il deterioramento implacabile di questa area geografica, dall’altra, racconta le scelte di chi ha deciso di resistere e combattere per il luogo in cui è nato e le proprie origini. Il progetto rivela il coraggio di chi lotta per una vita migliore, consapevole dei rischi che corre per la propria salute.

Evento realizzato con il contributo di Deco Spa e la collaborazione di Marevivo. Allestimento curato da Koilos, con il prezioso supporto di Galleria Arte Pentagono, in collaborazione con Artistiperilmatta Pescara.