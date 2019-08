I dipinti di Stefania La Greca in mostra al "Frantoio delle Idee" di Moscufo

Nuovo appuntamento con gli incontri d'autore previsti nell'ambito del "Giovedì Letterario" che settimanalmente viene ospitato al museo civico "Il Frantoio delle Idee" di Moscufo. Il prossimo 29 agosto, alle ore 21, Alessandro Morelli presenterà il libro "Il sapore del vino e altri racconti" di Roberta Andres. La lettura di alcuni passaggi di questa inedita pubblicazione saranno accompagnati dalle melodie al pianoforte eseguite da Gennaro Fioccola.

A fare da cornice all'evento saranno i quadri dell'artista Stefania La Greca, che esporrà per la prima volta in Abruzzo alcuni suoi capolavori. L'organizzazione è a cura della Pro Loco di Moscufo, in collaborazione con il Teatro Lab "Che Spettacolo" e il patrocinio della Fondazione PescarAbruzzo. Ingresso libero.