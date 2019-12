"Gli stadi dell'essere", Francesca Raia espone al museo Vittoria Colonna

"Gli stadi dell'essere" è la personale d'arte figurativa di Francesca Raia visitabile a ingresso libero al museo Vittoria Colonna di Pescara dal 17 al 24 dicembre. Il vernissage è in programma martedì 17 dicembre alle ore 17.

L'artista napoletana, che vive in Abruzzo da 6 anni, racconta:

"Sono riuscita ad entrare nel museo Colonna con 4 anni di esperienza artistica. Ho organizzato questa mostra per raccontare la mutevolezza dell'animo umano. Dare spazio all'arte e condividere amore, soprattutto in questo periodo, può soltanto fare bene al cuore. Ne 'Gli stadi dell'essere' condivido l'arte, le mie creazioni, i miei primi quadri, la mia prima collezione, 4 anni in 69 opere. Condivido l'amore e quello che ho dentro. Che questo gesto possa generare Luce".