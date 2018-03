SAVEBiennale D'Arte e Shaped by time – Abruzzo meets Scotland, artisti internazionali espongono al Museo “Vittoria Colonna”

Dal 3 al 20 marzo si terranno in contemporanea, presso il Museo d’Arte Moderna “Vittoria Colonna” di Pescara, due importanti eventi d’arte: “I SAVEBiennale D’Arte Contemporanea per un Nuovo Mondo” e la mostra fotografica “Shaped by time – Abruzzo Meets Scozia/Forgiato dal Tempo – L’Abruzzo Incontra la Scozia” di Fortunato Gatto e Alessandro Petrini.



L'inaugurazione ci sarà sabato 3 marzo alle 18.



L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Giovanni Di Iacovo, dal Presidente dell’Associazione “Nucleo Volontario e Protezione Civile A.N.F.I.” di Pescara, Giancarlo Sagazio, del Presidente di A.N.F.I. di Pescara, Gregorio Totaro. Il Produttore Esecutivo è Greta Massimi, mentre la direzione artistica è affidata a Davide Cocozza.



Hanno aderito alla manifestazione oltre quaranta artisti, non solo Italiani, ma anche stranieri che esporranno nelle sale del “Colonna” dipinti, installazioni e sculture. Ospite d’onore sarà l’artista pescarese di fama Franco Summa, che presenterà un’opera inedita.



Gli artisti stranieri saranno la pittrice Sonoko, l’orafa Ai Hashimoto, e le fotografe Horiike e Tila Lara. Gli organizzatori auspicano che questa esperienza possa diventare un punto di riferimento dell’arte contemporanea del fervido mondo culturale pescarese e non solo.