Riapre la mostra «Disobbedisco» sulla rivoluzione di d’Annunzio a Fiume

Riapre la mostra «Disobbedisco - la rivoluzione di d’Annunzio a Fiume 1919-1920». Aveva chiuso i battenti per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, ma ora è pronta a ripartire: da giovedì 11 giugno sarà possibile accedere nuovamente alle sale dell’Aurum acquistando i biglietti on line su Ciao Tickets.

«Da Fiume dannunziana – ha detto il sindaco Carlo Masci – partì una ventata di novità che fuse irredentismo ed eroismo, utopismo e velleitarismo, riformismo e futurismo, fino ad arrivare alla stesura della rivoluzionaria Carta del Carnaro che, riletta oggi, testimonia una visione evoluta della società che non aveva eguali nella prima fase del XX secolo. La mostra “Disobbedisco” ci restituisce visivamente una pagina di storia importante per l’Europa, per l’Italia e per Pescara che diede i natali a Gabriele d’Annunzio, e che quindi è una sede naturale per ricordare ciò che accadde un secolo fa sull’altra sponda dell’Adriatico».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di particolare pregio è la presenza della Fiat 501 appartenuta al Vate, una delle icone dell’impresa di Fiume. La mostra resterà aperta al pubblico fino al prossimo 27 settembre.