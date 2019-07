'Prox'Art/l'Arte Prossima', gli "ultimi della terra" rileggono la storia dell'arte in 10 quadri

Dal 4 all'8 luglio a Montesilvano, in Piazza Marconi, in occasione della sagra di Sant'Antonio si terrà una mostra-percorso in 10 grandi quadri della Storia dell'Arte riletti dagli "ultimi della terra": Botticelli, Michelangelo, Leonardo, Caravaggio, Bosch, Matisse, Magritte, Van Gogh, Kandinsky, Basquiat.

La mostra è un progetto di Bibliodrammatica aps, co-prodotta con la Caritas Diocesana di Pescara, promossa a Montesilvano dall'associazione "spaziocomune". L'intero progetto è stato curato da Andrea Salvio (digital art), Francesca Mazzocchetti (fotografa), Giuseppe Baldonieri (video) e Beniamino Cardines (ideatore e direttore artistico); intervento critico a cura di Concetta Mari Leone. Vernissage giovedì 4 luglio alle ore 19.

Così Beniamino Cardines:

"Abbiamo lavorato su tre strutture, con persone considerate al margine ma con una creatività fuori dal comune: ospiti Mensa Caritas Pescara, centro "Sprar LaPe DreAM" (Laboratorio Pescarese Diritti Rifugiati e Asilanti in Movimento), casa famiglia "il Samaritano" Pescara. Ricreando un luogo di prossimità tra Arte e Vita, di incontro anche sociale dei linguaggi delle arti visive con la quotidianità dell'esistenza. Cercando di innescare nuove prassi di fruizione artistica, e di avvicinare la sensibilità del pubblico contemporaneo".

