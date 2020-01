"Piacere... Liz", al Circolo Aternino la prima personale di Lisa Monaco

Si chiama "Piacere... Liz" la prima personale di Lisa Monaco, in arte Liz. La mostra consentirà al pubblico di scoprire la poliedricità della 24enne abruzzese, che vive e lavora a Pescara:

"Sono un'appassionata di musica e del mondo nerd, videogiochi, Marvel etc., e riverso tutto nella mia arte - spiega Lisa a IlPescara - Non mi do limiti di stile, tecniche o soggetti. Ho tante passioni e lavorano tutte insieme con sinergia. Se sono un'artista lo lascio giudicare agli altri: per me sono solo Lisa".