'Pescarart 2018' al Museo d'Arte Moderna “Vittoria Colonna”

L'associazione Pescara Art Evolution, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune, presenta la mostra di arti visive 'Pescarart 2018'. Inaugurazione il 17 Novembre alle ore 18, finissage il 31 Dicembre.

Il Premio Pescarart 2018 è aperto a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione. Sono stati invitati a partecipare sessanta artisti scelti secondo i criteri fondamentali di selezione: la qualità, la ricerca e l'originalità. I premi nella sezione “Installazioni” saranno tre Targhe Personalizzate, inoltre al primo qualificato, una Mostra Personale da tenersi nel 2019 nei locali Kartell di Pescara e al secondo e terzo qualificati, partecipazione al prossimo evento Pae.

La Commissione, presenziata dal Professore Albano Paolinelli coadiuvato dal Segretario del premioDanilo Susi, composta da Andrea Malandra, Vincenzo Marletta, Luca Paparella, premierà i vincitori il giorno dell’inaugurazione.

La manifestazione ospiterà la scrittrice Antonella Colaninno e lo scrittore, artista e illustratore Gian Ruggero Manzoni che presenteranno il libro “Francesca Alinovi. In suo ricordo” (Di Felice Ed. 2017), dedicato alla nota critica d'arte e docente del Dams di Bologna, scomparsa prematuramente nel 1983.

Per omaggiare Francesca Alinovi sarà allestita una mostra fotografica, in ricordo della sua passione per la fotografia.