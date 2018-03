Alla Galleria E20 la personale di Claire Morard "L'Ephémère"

Sabato 10 marzo alle ore 18.30 si aprirà la mostra dal titolo "L'Ephémère", a cura di Antonio Zimarino e Jolanda Angelini. La mostra dell’artista francese è la terza di un ciclo che la gallerista Jolanda Angelini ospiterà nel suo spazio di Via Palermo fino ad ottobre 2018.

La selezione degli artisti curata da Antonio Zimarino presenterà lavori di artisti italiani ed internazionali che operano già nel campo della pittura, della fotografia e della scultura con ampi riconoscimenti di critica e di mercato.

La scheda di Claire Morard

Nata ad Annecy, Francia, nel 1955, dopo aver frequentato la scuola delle Belle Arti e studi in Psicologia e Scienze sociali, da vari anni si dedica all’attività artistica. Il suo già ricco curriculum annovera

numerose mostre collettive e personali in Italia (Promotrice Belle Arti di Torino Castello di Venaria Reale) e mostre in diverse città europee, in Belgio, Germania, Svizzera, Francia e Scozia

Negli ultimi anni oltre a continuare l’attività artistica ed espositiva approfondendo la propria ricerca anche sulla scultura, ha scelto di collaborare con varie associazioni utilizzando l’arte come via comunicativa con persone portatrici di forti handicap psicofisici. Claire Morard - Annecy Le Vieux, France.

