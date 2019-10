'Ora comincia il bello!' a Pescarabruzzo, in mostra 60 scatti inediti dell'impresa di Fiume

Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Regione Abruzzo in occasione del centenario dell'impresa di Fiume, gli spazi espositivi della Fondazione Pescarabruzzo ospiteranno la mostra fotografica "Ora comincia il bello!", che dunque lascia l'Aurum per spostarsi in centro.

L'esposizione si compone di oltre 60 scatti inediti che raccontano l'avventura fiumana di Gabriele d'Annunzio dal punto di vista dei volontari che parteciparono alla spedizione.

Dopo alcune audaci imprese compiute durante la Grande guerra, la manifestazione più clamorosa guidata da d'Annunzio, legata ad un supposto sentimento di ostilità verso gli ex alleati, accusati di voler defraudare l'Italia dei frutti della vittoria, si ebbe nel settembre 1919 quando alcuni reparti militari ribelli, insieme a gruppi di volontari sotto il comando del Vate, occuparono la città di Fiume, posta allora sotto il controllo internazionale, e ne proclamarono l'annessione all'Italia.

La mostra resterà aperta fino al 30 novembre.