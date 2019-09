‘Ora comincia il bello’, 100 foto inedite per raccontare l’impresa fiumana di d’Annunzio

Nell'ambito de ‘La Festa della Rivoluzione’, domenica 8 settembre alle ore 16 Giordano Bruno Guerri, storico, saggista, giornalista e accademico, inaugurerà la mostra con ritratti immortali di Gabriele d’Annunzio e di Fiume.

L’esposizione racconta l’impresa fiumana del Vate attraverso 100 foto inedite. Nei sedici mesi in cui governò la città di Fiume, d'Annunzio la trasformò in un luogo di sperimentazione politica e sociale, che culminò con la scrittura di una costituzione avveniristica, la Carta del Carnaro. Il racconto si articola in diversi capitoli riguardanti i pilastri fondamentali della rivoluzione immaginata dal poeta:

l’identità multietnica di Fiume,

il culto degli eroi,

il rinnovamento radicale della società,

la pratica dello sport e della festa,

l’emancipazione femminile

Il percorso si chiude con il tragico epilogo dell’Impresa, quando nel Natale 1920 i ribelli dannunziani si scontrarono con l’esercito italiano e furono costretti a lasciare la città. La mostra resterà aperta fino al 30 settembre.