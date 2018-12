Le opere di Romero Britto in mostra alla Galleria d'Arte Pentagono

Il New York Times lo ha definito un artista il cui stile "...exudes warmth, optimism and love". Numerose celebrità come Leonardo Di Caprio, Elton John, Eileen Guggenheim, Dustin Hoffman, Ernest Beyeler (fondatore Art Basel) e tanti altri lo hanno scelto per farsi ritrarre, e Romero Britto ha incastonato i loro volti in forme geometriche dalle tonalità incandescenti che ricordano la sua terra d'origine, il Brasile (Recife 1963), ma anche della sua città di adozione, Miami, dove vive e lavora.

Artista "neo-pop-cubista", è così che potremmo definire Britto, per la sua capacità di coniugare l'immediatezza di un linguaggio semplice che nasce dalla street -art, con la volontà giocosa di scomporre ogni forma facendo tesoro dell'eredità cubista con cui viene in contatto in un suo importante viaggio a Parigi nel 1984 dove rimane fortemente colpito dalle opere di Picasso e Matisse. Dopo il successo della sua recente personale a Milano presso la Galleria Deodato e poi a Rodendo Saiano presso il Franciacorta Outlet Village la mostra "Art is for everyone" sarà allestita anche a Pescara nella Galleria Arte Pentagono nella sede di Via Trento 20.

Le sue opere scelgono icone semplici come stelle, cuori, personaggi dei cartoon, per riportare l'osservatore ad un mondo fantastico legato all'infanzia capace di recuperare quelle emozioni che una certa "adultità" potrebbe soffocare. Britto collabora intensamente con il mondo della pubblicità: ha realizzato loghi e "vestito" celebri marchi come Vodka Absolute, Coca Cola, BMW, Bentley, Mattel, Disney e ha persino disegnato abiti ed accessori per la celebre Maison Dolce & Gabbana.

Britto ha anche realizzato sculture pubbliche all'Aeroporto John F. Kennedy di New York, al Hyde Park di Londra e alla stazione Dadeland di Miami e, recentemente una grande scultura gli è stata commissionata dal gigante cinese dei giochi elettronici la Netdragon Websoft Company nella città di Fuzhou in Cina. Sarà possibile apprezzare questo artista internazionale attraverso le circa 30 opere, tra oli su tela, serigrafie e sculture in ceramica dall'8 al 29 Dicembre.