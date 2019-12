La mostra fotografica “Olio! L’oro d’Abruzzo” di Marco Lussoso a Pianella

La mostra fotografica “Olio! L’oro d’Abruzzo” del pescarese Marco Lussoso è visitabile a Pianella dal 13 dicembre al 7 gennaio 2020: inaugurazione il 13 dicembre alle ore 19. Ingresso libero.

L'esposizione vanta il patrocinio della Regione Abruzzo - Assessorato all’Agricoltura, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara, della Fondazione Pescarabruzzo, dei Comuni di Loreto Aprutino, Penne, Pianella, Moscufo e Fossacesia.

In mostra le foto in bianco e nero realizzate da Lussoso e montate su 41 pannelli del formato di cm 40x40.

“Nel 2017 ho iniziato a scattare qualche foto quasi per gioco alle piante di olive, sono rimasto folgorato dal fascino e dalla bellezza di quelle piante e dei frutti che stavano regalando - racconta Lussoso - In quel momento ho deciso che avrei voluto raccontare, con le mie macchine fotografiche, le sensazioni, le emozioni che stavo provando attraverso la conoscenza di quel mondo agricolo a me sconosciuto fino ad allora e quello che stavo vivendo personalmente”.