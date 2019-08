“Olio! L’oro d’Abruzzo”, a Loreto Aprutino la mostra fotografica di Marco Lussoso

All’oleoteca regionale di Loreto Aprutino una mostra, patrocinata dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Loreto Aprutino, dalla Fondazione PescarAbruzzo, Cciaa di Chieti Pescara e con il contributo della Bcc Abruzzese di Cappelle Sul Tavo, con cui si dà seguito al libro fotografico “L’olio! L’oro d’Abruzzo” presentato nei mesi scorsi da Marco Lussoso che ha immortalato al suo interno scatti di vita quotidiana, rigorosamente in bianco e nero, nel periodo di raccolta dell’ulivo nella nostra regione.

«Questa mostra fotografica - spiega l’autore Marco Lussoso - è una personale raccolta di visioni, emozioni e punti di vista, che riflettono la quintessenza del ruolo anche poetico del fotografo: uno sguardo discreto, da interprete rispettoso e sensibile del territorio abruzzese che fa parte del nostro vivere quotidiano. Questo rappresenta un progetto editoriale costruito con cura e pazienza, che offrirà al pubblico la possibilità di conoscere meglio e apprezzare il mondo dell’olio. La scelta di usare soltanto il bianco e nero per fotografare gli ulivi e le persone che lavorano per produrre l’olio è fortemente voluta. Perché la fotografia in bianco e nero ha una tale potenzialità da offrire ampio spazio d'interpretazione e differenti piani di lettura a chi la osserva».