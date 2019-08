Penultimo appuntamento con “Museo sotto le stelle”

Penultimo appuntamento, venerdì 2 agosto, con “Museo sotto le stelle”, il ciclo di suggestive visite guidate notturne organizzato con grande successo di pubblico dalla Fondazione Genti d'Abruzzo alla scoperta del Museo delle Genti e del Museo Cascella.

La visita guidata serale, compresa nel normale prezzo del biglietto d’ingresso (prenotazione consigliata al numero 085.8962977 oppure con messaggio privato sulla pagina Facebook del museo), prevede la visita alle 16 grandi sale espositive della struttura che si trova nel centro storico di Pescara, all'interno dell'antico edificio delle caserme Borboniche costruito nel '700.

Il Museo traccia la storia dell'uomo in Abruzzo, dal suo primo apparire come cacciatore paleoloitico fino ai giorni nostri, evidenziando quanto del passato si sia tramandato sino a noi in termini di costumi, credenze, luoghi di culto, produzioni, oggetti, forme.

Fino al 22 settembre i due musei osserveranno l'orario estivo, che prevede le aperture mattutine, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 14, e quelle serali, dalle 20.30 alle 23, il venerdì al Museo delle Genti d’Abruzzo e il sabato al Museo Cascella.