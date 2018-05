Il Museo Paparella Treccia aderisce alla “Notte dei Musei”

La Fondazione Museo Paparella Treccia di Pescara aderisce, come negli anni precedenti, alla iniziativa internazionale della “Notte dei Musei”. In quel giorno il museo sarà aperto dalle 17:30 alle 23:30, pertanto nei consueti orari del mattino il Museo resteràchiuso. Oltre alla prestigiosa Collezione di Antiche Maioliche di Castelli, il visitatore avrà la possibilità di ammirare la Mostra “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi. Dalla Puglia a Parigi attraverso la Via degli Abruzzi” .

Sono esposte dieci storiche opere di Giuseppe De Nittis, provenienti dall'omonima Pinacoteca di Barletta, poste a confronto con quelle dei più grandi artisti del Verismo italiano, rappresentato dalle opere di Patini, dei quattro fratelli Palizzi, Laccetti, Recchione e Della Monica.

Una ulteriore preziosità è rappresentata da un’opera in mostra, Mergellina, di Quintillio Michetti, fratello maggiore di Francesco Paolo, tanto valido quanto dimenticato per il difficile reperimento delle sue rarissime opere.

Per l’occasione il prezzo del biglietto d’ingresso al museo è fissato in euro 3.

Per ulteriori informazioni tel. 085 422 34 26, e-mail: fondazionepaparella@gmail.com.