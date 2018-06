Al Colonna la mostra fotografica “Tony Vaccaro - shots of life - fotografie 1945-1975”

A Pescara la mostra fotografica “Tony Vaccaro - Shots of life - Fotografie 1945-1975”.



Tony Vaccaro, uno dei leggendari maestri della fotografia contemporanea, americano di origini italiane e oggi 95enne espone, al Museo d’Arte Moderna Vittoria Colonna, 80 fotografie iconiche della sua produzione, da quelle realizzate nella sua partecipazione alla II Guerra Mondiale, a quelle dei personaggi più famosi del 20° secolo: del mondo del cinema, della musica, delle arti, della politica, della scienza, dello sport.

La maggior parte delle immagini sono quelle scattate da Vaccaro negli anni della sua collaborazione professionale con le più importanti riviste americane come Time, Life, Flair, Look, Sport Illustrated.

La mostra, a cura di Andrea Morelli, è organizzata dall’Associazione Aternum Fotoamatori Abruzzesi di Pescara in collaborazione con l’Associazione Balbino Del Nunzio di Padova che ha già organizzato unaa prima mostra a Padova grazie ad un accordo con il "Tony Vaccaro Studio" di New York e la "Monroe Gallery of Photography" di Santa Fè, attuali titolari dei diritti delle opere del grande fotografo.

La mostra di Pescara si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara. Hanno contribuito all’evento la Kartell Flagship Store di Pescara, la Groupama Assicurazioni di Pescara e Nadir (www.nadir.it). L’esposizione verrà inaugurata sabato 23 giugno alle ore 17,30 e rimarrà aperta fino alle 22. L’ingresso alla mostra è libero



Della mostra è disponibile un catalogo.