All’Aurum la mostra fotografica "Donne" di Marco Lussoso

Diverse le iniziative all’Aurum in occasione dell’8 marzo, a cominciare dalla mostra “Donne” del fotografo pescarese Marco Lussoso, dall’8 al 13 marzo, a cura della Commissione Pari Opportunità in occasione dell’8 marzo, che mette insieme una galleria di ritratti femminili composta in 10 anni di carriera.

L'esposizione è dedicata a tutte le donne vittime di violenza che subiscono e hanno subito violenza, accrescendo la necessità di far crescere ancor più la lotta alla violenza di genere. Ciò che emerge è una minima parte di ciò che le donne sono costrette a subire e che tutti dobbiamo contribuire a far scendere di entità.

Così Marco Lussoso: