'Moana Fa’a’aro', mostra personale di Aurélien Mauplot a Città Sant'Angelo

Venerdì 5 luglio alle ore 19 ci sarà il vernissage di questa mostra a cura di Enzo De Leonibus, che sarà visitabile a ingresso gratuito fino al 18 agosto.

Info e appuntamenti: 085/960555 - 333/1049439.

Nel XV secolo, in Cina, è costruita una misteriosa bussola. Nel suo scrigno di porcellana è disegnata una mappa del mondo che menziona l'Antartide.

Nel 1839, il Capitano Pierre De Karcouët e il suo equipaggio scoprono un'isola del Pacifico non indicata da nessuna mappa. Vi soggiornano per diverse settimane, incontrano gli isolani, scoprono sculture totemiche e un femore sinistro, non appartenente a nessuna specie conosciuta. Il giorno della partenza, il capitano si stupisce: la bussola non indica la stessa posizione dell'arrivo... l'isola sembra essersi spostata.

Nel 1904, una spedizione arriva in Antartide. Per lunghi mesi si sforzano di scavare nel ghiaccio per raggiungere la terra. Al termine degli sforzi, scoprono un femore destro, appartenuto ad una specie sconosciuta.

Nel 2004, due navi salpano: una alla ricerca di Moana Fa'a'aro, l'altra diretta verso il continente australe. ma solo l'Antichtone, pilotata dalla famosa italiana Giulia Camassade, accosterà all' Antartide e ritroverà l'isola perduta, dopo un lungo viaggio intorno al mondo.

Moana Fa'a'aro: in polinesiano, il luogo al largo, dal quale non si vede nessuna terra.