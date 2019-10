"Minds - I giochi spensierati", mostra d’arte contemporanea a Città Sant'Angelo

Dopo “Photography is.”, ciclo d’incontri teorici dedicati all’immagine contemporanea nell’epoca della rivoluzione digitale, tenutosi lo scorso autunno, il Museolaboratorio di Città Sant’Angelo il 2 novembre alle ore 19 inaugura la mostra a cura di Bianca Cavuti e Monica Poggi.

La mostra, che sarà visitabile dal 7 novembre, presenta opere di Disnovation.org, Irene Fenara, Giovanni Fredi, Julia Schneider/Lena Kadriye Ziyal e Guido Segni, i cui lavori riflettono in maniera eterogenea sulle possibilità di interazione tra l’uomo e la macchina e sul vastissimo e sfaccettato ambito delle intelligenze artificiali e dei sistemi di visione automatizzata, in un momento storico in cui la tecnologia ha assunto un peso inconfutabilmente importante nelle vite di tutte noi, portando con sé dubbi e timori, ma anche grandi aspettative e nuove opportunità.

Il filo conduttore dei lavori qui proposti è la volontà di proporre visioni inedite ed alternative, per guardare a questi temi in maniera fiduciosa ed aperta, concedendo alle macchine una possibilità senza mai scordare le criticità in esse presenti.

Gli artisti in mostra:

Disnovation.org

Irene Fenara

Giovanni Fredi

Julia Schneider e Lena Kadriye Ziyal

Guido Segni