All'Aurum "Metamorfismo e psicoterapia del cromatismo nell'arte di Duccio Di Monte"

“Metamorfismo e psicoterapia del cromatismo nell’arte di Duccio Di Monte” è il titolo della mostra personale del Maestro di Alba Adriatica che si terrà, dal 12 al 26 gennaio 2019, all'Aurum nelle sale degli Alambicchi e Andrea Pazienza.

Inaugurazione sabato 12 gennaio alle ore 17,30. Presentazione critica: Proff. Aleardo Rubini e Pino D’Ignazio. Curatrice della mostra: Prof.ssa Sandria Di Monte. L’esposizione presenta un nutrito corpo di opere, eseguite con tecniche di alta ricerca, frutto di oltre sessant’anni di attività.

Afferma il critico d’arte Aleardo Rubini:

“Chi ha seguito più o meno costantemente l’iter duccesco non può che convenire su due fattori essenziali: la materia e il colore. Va da sé che alla fine facciano tutt’uno in un binomio inscindibile, come sono un binomio inscindibile la realtà e la fantasia, i poli per i quali esplica l’arte. Non per nulla, l’artista in una definizione della sua poetica parla di realtà trasfigurata in un sogno costante, nella dimensione di un mondo astrale. Colpisce, in parecchi lavori, quello che è utilizzato: il resto viene dopo. [...] In ultima analisi, ci si trova di fronte non al solo fattore estetico, ma anche al portato etico e sociale, un Neo-umanesimo in grado di coinvolgere gli strati sociali”.