'Metafisica, l’io nello spazio': esposizione fotografica al Circolo Aternino

“Metafisica, l’Io nello Spazio” è un’esposizione collettiva fotografica che parte da una dimensione costante nella vita dell’uomo, la metafisica. La metafisica è una condizione mentale, è la ricerca di senso al di là della persona e del mondo fisico, è l’indagine delle forme che celano questo senso ulteriore.

Main sposor del progetto è Metamer, da sempre promotore del territorio, che supporta e valorizza tutto ciò che è cultura.



L’esposizione nasce da una forte domanda: come viviamo l’estrema parcellizzazione della dimensione spaziale sulla Rete? E soprattutto, com’è possibile tornare a riqualificare esteticamente l’ambiente reale che è stato mortificato dall’esperienza virtuale?



Le immagini in esposizione immortalano scorci urbani e non, dove si nasconde la presenza dell’uomo dallo sguardo visionario, nutrito dall’immaginario metafisico del web.



L’inaugurazione dell’esposizione si terrà sabato 7 luglio dalle ore 18, presso il Circolo Aternino a Pescara. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 21 luglio.



Gli artisti di questa esposizione:



Emanuela Amadio, classe 1985, di origini teramane, nel tempo libero fotografa scarpe abbandonate in tutto il mondo e si destreggia tra talk, progetti didattici, eventi con occhio critico.



Fabio Cameli, parigino di origine, classe 1986, membro Associate della Royal Photographic Society. Si pone al servizio dei non luoghi, riscoprendo l’anima poetica e globalizzata, con una dimensione al di là del tempo.



Michele Berlingeri, veneziano, classe 1978, ossessionato dai giochi di luce, dalla sua assenza alla sua presenza.



Piero Geminelli, Vasto, classe 1969, con un obiettivo costante in tutte le sue creazioni, togliere il velo di Maya alla visione del reale. Ed è proprio lui, insieme a Simona, che nel 2014 danno vita al progetto Metafisica.



Simona De Marchis, classe 1977, vive tra i Colli Romani. La sua fotografia esplora altre forme di narrazione, da raggiungere il lato onirico della realtà. Con Piero dà vita al progetto Metafisica nel 2014.