Matera, al via l'esposizione dell'artigianato artistico abruzzese per la capitale europea della cultura - FOTO

Al via la mostra dell'artigianato artistico abruzzese a Matera, nell'ambito degli eventi ed iniziative organizzate per la capitale europea della cultura. La mostra, realizzata da Cna Abruzzo, Cna artistico e tradizionale e assessorato regionale alle attività produttive, in collaborazione con Camera di commercio di Chieti-Pescara, l'ente mostra dell'artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele ed abruzzoavventure.it. prevede la presenza di grandi maestri dell'artigianato di ogni settore che non solo mostreranno le loro opere, ma in parte le realizzeranno anche davanti ai presenti.

La mostra,aperta ieri 26 ottobre, andrà avanti fino al 4 novembre prossimo. Le telecamere di Rai Uno hanno ripreso l'allestimento abruzzese alla presenza dell'assessore regionale abruzzese Mauro Febbo, con una nutrita fila di persone in attesa davanti alla porta prima dell'apertura ufficiale.