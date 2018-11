'Mari e Muri' di Monica Memoli al Museo Casa Natale di Gabriele D’Annunzio

In occasione dell'edizione 2018 del FLA, il Polo Museale dell'Abruzzo propone una nuova iniziativa presso le sale espositive della Casa Natale di D'Annunzio. 'Mari e Muri' non è solo una mostra: le fotografie di Monica Memoli sconfinano in altri ambiti, letterari e poetici, stimolano altri pensieri, evocano molte altre cose.

Mercoledì 7 novembre alle ore 18 l'esposizione sarà presentata da Lucia Arbace, Direttore del Polo Museale dell’Abruzzo, e Monica Memoli. A seguire è prevista una degustazione proposta dal cioccolataio Ezio Centini.

Ad ogni immagine in mostra è abbinato anche un brano di un autore celebre, da indovinare. Lo stimolante percorso ludico verrà proposto a tutti i visitatori dalla stessa artista nei giorni del FLA, dall'8 all'11 novembre.

'Mari e muri' rimarrà aperta fino al 2 dicembre.