Il ricordo di Paolo Sponsilli con “Maledizione! Argonauti e Gasteropodi per Pablo Sax”

Si terrà venerdì 18 maggio al Circolo Aternino, alle 19, l'inaugurazione della mostra “Maledizione! Argonauti e Gasteropodi per Pablo Sax”, dedicata all'artista pescarese scomparso di recente, il cui vero nome era Paolo Sponsilli.

Una selezione delle sue creazioni più rappresentative tra musica, arte e poesia. Per lui e con lui anche il gruppo dei "Palmipedes", che lo ha accompagnato per anni in performance varie e mille avventure. Le opere saranno esposte fino alle 20 di lunedì 21 maggio, giorno del suo compleanno.