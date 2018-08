Madonna della Neve: Gelsomina Rasetta installa “Grazie Maria”, 20 pannelli a Montesilvano Colle

Venti pannelli in feltro, di colore blu, azzurro, giallo e bianco. Su ognuno di essi compare l’immagine di un cuore, anch’esso di diversi colori, rosso, azzurro, bianco e oro. Con questa installazione l’artista Gelsomina Rasetta, dice “Grazie Maria”. L’opera d’arte verrà installata domenica 5 agosto in occasione della festività della Madonna della Neve.

I colori dei cuori rappresenteranno: i bianchi la purezza, i rossi la sofferenza e l’amore, gli azzurri il cielo, i gialli e gli ori la divinità. I pannelli esposti sui balconi del centro del borgo, si aprono al percorso della processione che accompagna l’antica statua lignea della “Madonna della neve” nel suo rientro alla chiesa parrocchiale di San Michele.

L’opera consiste in moduli che vogliono rappresentare la testimonianza del culto alla Madonna che la tradizione fa risalire alla straordinaria nevicata estiva del 5 agosto 352 d.C. sul colle Esquilino di Roma, su cui fu poi edificata la chiesa di S. Maria Maggiore. L’intera installazione lungo le vie del borgo è anche memoria di antiche forme usate in passato per accogliere la Madre di Dio, quando le donne stendevano alle finestre e ai balconi le coperte da sposa.