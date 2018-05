Lucio Inserra in "Agnosia Bianca" alla galleria d'arte Nero - La Factory

La galleria d'arte Nero - La Factory di Pescara presenta, sabato 26 maggio alle ore 19:30, il vernissage della mostra fotografica di Lucio Inserra "Agnosia Bianca. Visioni di Metafisica contemporanea", a cura di Silvia Moretta. L'esposizione sarà visitabile fino al 16 giugno.

In una selezione di dieci scatti, Inserra pone al centro il problema dell'essere, uno dei temi principali della filosofia occidentale, da Platone e Aristotele, che, secondo Heiddeger ('Essere e tempo'), sarebbe stato dimenticato e posto da parte nelle moderne società tecnocratiche, e conduce la sua indagine tramite la fotografia, che connaturato in sé ha il rapporto con il tempo, a sua volta problema capitale della metafisica (Bergson, Borges). E come la connessione sul web altera nell'uomo la percezione del tempo, così, citando Sciascia,

“nulla è più vicino all'abolizione del tempo, tra le rappresentazioni che l'uomo sa dare della propria vita, della fotografia; ma al tempo stesso nulla ne è più lontano”.

Accompagna il progetto fotografico, solo per la serata inaugurale della mostra, la proiezione di un video di Flavio Sciolè, antiartista, attore, regista, drammaturgo e performance artist, fondatore di Teatro Ateo. L’opera di Sciolè, “Distorsione 70” (2016), sarà messa in dialogo con una fotografia di Inserra in una installazione partecipata di “azione nell’azione”, contribuendo a un'immersione in un altrove inquietante, enigmatico, saturo di suggestioni visive e sonore, in un bianco impregnato dei temi dell’antipoetica di Sciolè: le ossessioni della mente, le inceppature, l’angoscia.