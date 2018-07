Lucilla Candeloro in 'Brushwood' al Museolaboratorio di Città Sant'Angelo

Venerdì 6 luglio alle ore 19 si inaugura 'Brushwood' di Lucilla Candeloro, a cura di Enzo De Leonibus. A distanza di sei anni, Lucilla Candeloro torna al Museolaboratorio esponendo nuovi lavori che da un lato seguono linee espressive che nel tempo si vanno, nel loro rinnovarsi, consolidando dall'altro, invece, presentano ricerche di inedite soluzioni formali che cercano sempre riscontri fruttuosi.

Queste superfici dipinte di Candeloro qui esposte non possono essere distinte dall'esperienza del sé in qualità di soggetto della percezione che viene come fatto proprio, incorporato in uno spazio proiettivo in cui il materiale dei colori, della luce si attiva grazie alle superfici stesse. Questi lavori dunque si presentano come mediazioni che grazie alla qualità sensoriale della forma materica di cui sono fatti i colori e della tonalità della loro luce dischiudono uno spazio potenziale che a sua volta è capace di assorbire il fruitore proiettandolo sensibilmente ed empaticamente dentro i confini dell'opera.

Si apre così lo scenario per una vera e propria esperienza estetica che vanta il coinvolgimento del vissuto delle relazioni intime tra soggetto e oggetto verso quella dimensione dove non valgono più le divisioni tra fuori e dentro, tra interno ed esterno, verso quella sana indifferenza alla differenza.