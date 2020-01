'Leave Me Now, Return Tonight': un progetto fotografico di Sabrina Caramanico

Sabato 18 gennaio alle ore 18:30 verrà inaugurata la mostra fotografica di Sabrina Caramanico a cura di Matteo J. Coccia, che sarà visitabile fino al 22 febbraio. Appuntamento allo spazio Nero - La Factory di Pescara.

Il titolo della personale, traducibile come “Lasciami ora, torna stanotte”, potrebbe essere un augurio pronunciato dalla Natura e rivolto a qualsiasi essere vivente del suo ecosistema. Come si legge in una nota: