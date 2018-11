“Le donne di Stefaline in the world” in mostra all’Aurum

Le donne sono spesso protagoniste delle sue originali e apprezzate creazioni. Ed è proprio a loro che l'artista italofrancese nota come Stefaline, molto apprezzata nel mondo dell’Art Decò, ha voluto dedicare un evento in cui l’arte in tutte le sue sfaccettature si sposerà con l’attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

La kermesse, dal titolo “Le donne di Stefaline in the world”, è organizzata dall’artista in collaborazione con l’Associazione Novissi, sotto il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e con il coordinamento della event planner Simonetta Quieti di Manuale d’amore.

A ospitare l’evento, in programma il 3 e il 4 novembre, sarà l’Aurum di Pescara che per due giorni si animerà con creazioni artistiche, momenti musicali a cura di Intermezzo e tanto altro, in un appuntamento culturale dedicato al gentil sesso ma soprattutto al delicato e scottante tema della violenza di genere che purtroppo ogni giorno riempie le pagine dei giornali.