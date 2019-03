Fine settimana con ingresso gratuito in 4 musei del Pescarese

Sono 17 i siti in Abruzzo che nel weekend dall'8 al 10 marzo apriranno le porte a ingresso gratuito grazie all’iniziativa del Mibac #IoVadoAlMuseo. Il progetto prevede ingressi gratuiti nell’anno solare in tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali d’Italia.

Da sottolineare l’introduzione del costo ridotto a 2 euro dei biglietti di ingresso nei musei per i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 25 anni, introducendo per la prima volta un’agevolazione valida per tutti. I giovani sotto i 18 anni continuano a entrare gratis.

Tutti i dettagli sul portale dedicato iovadoalmuseo.beniculturali.it.

I SITI INTERESSATI DALL’INIZIATIVA NEL PESCARESE SONO:

1. Abbazia di San Clemente a Casauria - Castiglione a Casauria

2. Chiesa di San Bartolomeo - Carpineto della Nora

3. Museo casa natale di Gabriele d'Annunzio - Pescara

4. Taverna ducale Popoli