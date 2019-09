“Il Fuoco della Terra”, alla Maison des Arts la mostra fotografica di Stefano Schirato

Venerdì 13 settembre, a partire dalle ore 18, sarà inaugurata la mostra fotografica “Il Fuoco della Terra” di Stefano Schirato: un viaggio nell’inferno delle miniere di carbone a cielo aperto di Jharia, nello Stato federato del Jharkhand, in India.

In questo bacino carbonifero, uno dei giacimenti più produttivi dell'India, ardono quasi ininterrottamente, da oltre un secolo, incendi sotterranei scaturiti in vecchie miniere abbandonate, mal smantellate, su cui si sono sovrapposti nuovi impianti di estrazione di superficie.

In una corsa per ridurre le perdite finanziarie e soddisfare le sbalorditive richieste di energia di uno dei paesi più popolosi del mondo, si è passati qui dall'estrazione carbonifera sotterranea all'estrazione a cielo aperto. Vaste distese di terra sono state così spogliate e fatte esplodere in fosse poco profonde, mentre la combustione naturale ha continuato a provocare la presenza di fuochi in superficie e la fuoriuscita incessante di fumi tossici.

“Il Fuoco della Terra" è un capitolo in un progetto di lungo corso incentrato sull'inquinamento ambientale. La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino al 6 ottobre (escluso il lunedì). Ingresso libero.

Per informazioni: 085.4219109, fondnews@pescarabruzzo.it.