All'Aurum “Hannu Hautala - The nature, lights, colors of north of Finland”

Dal 26 novembre al 4 dicembre, con ingresso libero, si terrà all'Aurum la mostra di fotografia naturalistica “Hannu Hautala - The nature, lights, colors of north of Finland”, organizzata dalla società cooperativa consortile De Rerum Natura di Montebello di Bertona

Hannu Hautala, nato a Toysa nel 1941, è considerato un’icona mondiale nel suo campo, forte di un modo di fotografare gli animali selvatici nel loro ambiente che è stato preso ad esempio da intere generazioni di professionisti.

Tuttora scatta foto utilizzando le camere analogiche e quindi le diapositive a colori.