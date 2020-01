Giovanni Iovacchini in mostra all’Aurum con "Appunti sparsi di viaggio"

"Appunti sparsi di viaggio - Una parte di ciò che ho trovato sulla mia strada" è la mostra fotografica di Giovanni Iovacchini che si terrà all’Aurum di Pescara, con l'inaugurazione in programma sabato 25 gennaio alle ore 17.

In esposizione 40 scatti sul tema del viaggio, che sia reale o virtuale. La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al prossimo 31 gennaio.

«Mi piacerebbe che le foto della mostra non siano interpretate come un semplice reportage, nè come un’inchiesta, tanto meno come denuncia di una condizione, seppur spesso drammatica, della realtà in cui vivono i miei personaggi - spiega Iovacchini - Ad accomunare le immagini, un filo conduttore fatto di sentimenti ed emozioni che “parlano” allo spettatore, perché ne condivida la dignità, in molti casi la bellezza. I miei personaggi sono protagonisti assoluti di quell’istante, l’attimo di uno scatto che non si ripeterà più, a cui affidano la loro memoria, la loro umanità, il loro vissuto».