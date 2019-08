A Spoltore "Foto in Giro", un mese dedicato alla fotografia

Appuntamento dal 1° al 30 settembre con mostre, incontri e proiezioni, seguendo l'idea di avvicinare al mondo della fotografia. Saranno coinvolti luoghi della città che non sono spazi espositivi, come gli esercizi commerciali: alla Società Operaia di Spoltore e nella Biblioteca Comunale, invece, saranno ospitati i momenti di approfondimento. Questi appuntamenti sono gratuiti, ma a numero chiuso: è necessaria la prenotazione (info 351.5145168, anche via Telegram o Whatsapp). Nel Teatro della Soms sono attesi:

Gianluca Di Fazio (7-8 settembre, ore 20.30),

Stefano Schirato (15 settembre, 20.30),

Luciano D'Angelo (22 settembre, 20.30),

Bruno Colalongo (27 settembre, 20.30),

Ottavio Perpetua (29 settembre, 20.30)

Ognuno si racconterà attraverso la discussione e la proiezione delle proprie fotografie. Nella biblioteca sono previste due proiezioni al giorno (una con 20 posti, l'altra con 10) in contemporanea (nei giorni 7-8-14-15-21-22-28-29 settembre): saranno dedicate alla storia della fotografia, con interviste, vite ed esperienze fotografiche di grandi maestri (tra gli altri Paolo Pellegrin, Gianni Berengo Gardin, Letizia Battaglia, Steve McCurry). Ogni proiezione durerà circa un'ora.