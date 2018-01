"Effrayant world", mostra personale di Manuel Tatasciore

La galleria The Urban Box ospiterà a partire da sabato 13 gennaio l'artista ortonese Manuel Tatasciore.



Formatosi lontano dal mondo delle accademie d'arte, si è recentemente laureato in Economia e Management, la sua necessità espressiva nasce tra i banchi di scuola dove attraverso la pittura tutte le sue emozioni le ansie e le paure trovano un posto dove confluire, grazie a questa funzione catartica in lui continua a crescere la voglia di dipingere e proseguire il percorso artistico.



* 2017 Mostra d’Arte personale “LA MAD SOCIÉTÉ DES PAGLIACCI” presso He5 - studio associato architettura e ingegneria, Pescara.

* 2017 Mostra d’Arte personale presso Borgo Fonte Scura, Silvi.

* 2017 Performance artistica live presso Italiani Store, Pescara.

* 2016-2017 Mostra d’Arte personale presso Ristorante/Galleria Br1, Montesilvano Colle e Italiani Store, Pescara (PE).

* 2015 Mostra d’Arte personale presso Passeggiata Orientale 25, Ortona.



Così Manuel descrive le sue opere :" Un uomo perso nel proprio mondo. Nel mondo. Ossessiva ricerca di finti bisogni mai soddisfatti. Frustrazione, perversione, opportunismo. Elementi di follia che rendono schiavo l'animale, l'uomo animale. Eccesso. Sfruttamento. Distruzione. Autodistruzione.

Breve visione della nostra moderna società. "



EFFRAYANT WORLD letteralmente "Mondo terribile"



Due termini il cui accostamento da un lato, grazie all’utilizzo di due differenti lingue, si sofferma sulla totale assenza di riferimenti e dall’altro riassume come la nostra società vada assumendo inquietanti sembianze.

Sullo sfondo troviamo uomini, animali il cui volto non è ben noto.

L’ego prende il sopravvento, un’incestuoso ménage à trois i cui protagonisti sono l’Io, l’uomo ed egli medesimo.