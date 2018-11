Giovedì 8 novembre alle 19 si inaugura la mostra “Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo” al Museo delle Genti d'Abruzzo. L'esposizione si concluderà il 20 gennaio 2019 e vedrà una forte partecipazione delle scuole attraverso progetti di alternanza scuola lavoro e visite guidate per studenti e studentesse.

“Dreamers. 1968: Come eravamo, come saremo” è a cura dell'Agi in collaborazione con il Miur, da un’idea di Riccardo Luna.

Tutta la storia verrà raccontata attraverso la cronaca, gli usi, i costumi e le tradizioni in diverse sezioni tematiche, dando vita a un intenso racconto dell’Italia del ’68.