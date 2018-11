"Domeniche al museo", visita alla Casa Natale di Gabriele d'Annunzio

Come ogni prima domenica del mese anche a dicembre vi aspettiamo nel "Museo Casa Natale di Gabriele d'Annunzio" di Pescara. Visiteremo gli ambienti originari che costituiscono il cuore della casa-museo ripercorrendo insieme la storia della famiglia del poeta e del suo rapporto con la città natale. Sarà l'occasione per ammirare alcune pregevoli opere d'arte abruzzese realizzate a cavallo tra XIX e XX secolo.



Appuntamento domenica 2 dicembre alle ore 11. Info: dadabruzzo@libero.it, 388/2408406. Costo servizio guida: 4 €. Gratuità per bambini fino a 8 anni. Biglietto d'ingresso al museo: gratuito. Minimo partecipanti: 10.

Prenotazione obbligatoria entro le 13 del giorno precedente. L'iniziativa è riservata ai soci e a chi desidera tesserarsi per la prima volta. La tessera ha un costo di 3 €, con durata annuale.