"Dentro le linee, oltre le forme" all'Aurum

Giovedì 23 gennaio alle ore 17, all'Aurum, verrà inaugurata questa bella mostra che, giunta alla sua seconda edizione, sarà visitabile a ingresso gratuito, dalle ore 10 alle ore 19.30, per tutti i giorni dell'esposizione. La chiusura è in programma domenica 25 gennaio alle ore 19,30.

Organizza Cosma odv, associazione che si occupa di persone con problemi di salute mentale e dei loro famigliari nel territorio di Pescara. Protagonisti saranno i quadri che sono stati realizzati dai ragazzi dell'associazione all'interno del laboratorio di Arte terapia gestito da Elena Di Bartolomeo e Fabrizia Perfetti.