Daniela De Paulis in mostra al 16 Civico di Pescara

Per la personale nello spazio indipendente per l'arte 16 Civico, a cura di Silvia Moretta, da un'idea di Christian Ciampoli, Daniela De Paulis presenta in anteprima internazionale il progetto “SCIPIO'S DREAM”, realizzato nella fase di avvio, in collaborazione con il radio operatore abruzzese Ennio D'Onofrio, che riceverà da Pescara, in occasione dell'inaugurazione della mostra, un'immagine dell'Italia vista dallo spazio attraverso il satellite meterologico russo METEOR M Nº 2.



In mostra anche alcuni dei progetti più noti di Daniela De Paulis. Inaugurazione sabato 3 marzo alle ore 18,30.

La scheda dell'artista

Daniela De Paulis è un'artista interdisciplinare con sede in Olanda. Espone a livello internazionale, spesso collaborando con altri artisti, scienziati e radioamatori. Ha conseguito una laurea presso l'Accademia di Belle Arti a Roma, e un Master in Media Arts presso l'Università di Plymouth, nel Regno Unito. Dall'ottobre 2009 è la prima artista residente al radiotelescopio di Dwingeloo e ASTRON, dove ha sviluppato, insieme al CAMRAS e al team ASTRON, una tecnologia chiamata Visual Moonbounce. Attualmente è ricercatrice ospite presso l'ASCA (Amsterdam School for Cultural Analysis), Università di Amsterdam, sviluppando la sua ricerca sulle trasmissioni interstellari.