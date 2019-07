“Contamin-Azioni. Contrasti contemporanei”, Jacopo Fonte e Samir Ferri al Circolo Aternino

Sarà inaugurata domenica 14 luglio, alle ore 18.30, la mostra d’arte contemporanea degli artisti abruzzesi Jacopo Fonte e Samir Ferri organizzata con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l'assessorato alla cultura della città di Pescara.



A presentare l’evento sarà l’ex assessore comunale alla cultura Giovanni Di Iacovo.



Le opere esposte e inserite nel catalogo cartaceo, curato da Giulia Stagi, sono il connubio del mosaico contemporaneo e della Street Art: infatti i due artisti propongono un punto di vista su due tecniche artistiche che come non mai si incontrano in modo inedito.



Il vernissage sarà accompagnato dalla presenza dei "Lullaby Looters Live Project". La mostra sarà visibile a ingresso libero fino al 21 luglio.