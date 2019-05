Mostra fotografica “Condividere… Scattando 2019” alla Fondazione Pescarabruzzo

Venerdì 31 maggio alle ore 17.30 sarà inaugurata a Pescara la mostra fotografica “Condividere… Scattando 2019”. L’esposizione, realizzata in collaborazione con l’Associazione Scuola Cultura Arte “Fulvio Luciani”, è l’esito di un concorso fotografico ispirato all’iniziativa promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha voluto celebrare il 2019 come anno del “Turismo lento”: un anno dedicato a viaggiare ad un ritmo a misura d’uomo, per assaporare luoghi identitari, del paesaggio e delle comunità, fuori dai più consueti e celebrati itinerari storico-culturali italiani.

Il concorso “Condividere… Scattando” ha voluto configurarsi perciò come un’occasione per i ragazzi per riflettere sui territori di appartenenza, anche i meno conosciuti, estranei al turismo di massa internazionale, spesso dimenticati e soggetti allo spopolamento, eppure ricchi di beni culturali e paesaggistici, di memorie e di conoscenze, nonché sul modo migliore per valorizzarli, praticando un nuovo, più attento, turismo sostenibile.

Al concorso, giunto quest’anno alla V edizione, hanno partecipato gli studenti delle Scuole secondarie di II grado della Provincia di Pescara, dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche “Isia Pescara Design” e dell’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Tra le opere pervenute sono state esposte in mostra 50 fotografie a tema naturalistico e antropico. 3 gli scatti che si sono assicurati un premio, oltre i premi conferiti dalla giuria con menzioni speciali. La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino al 30 giugno. Per permettere la visita alle scolaresche sarà garantita l’apertura mattutina su prenotazione.